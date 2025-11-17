Канадский тренер уходит из «Трактора»

Бенуа Гру покидает пост главного тренера «Трактора», об этом сообщил «Спорт-Экспресс».
На данный момент челябинская команда занимает 6-е место в таблице Восточной конференции, набрав 31 балл в 28 матчах. В активе «Трактора» 13 побед и 15 поражений вна текущий момент сезона.
Канадский специалист проводит в КХЛ второй сезон.
В прошлом чемпионате Гру вместе с «Трактором» дошел до финала Кубка Гагарина, проиграв «Локомотиву» (1-4 в серии).
