Выяснилось, почему Гру решил уйти с поста тренера «Трактора»

«Матч ТВ» стало известно, почему Бенуа Гру решил уйти с поста главного тренера челябинского «Трактора».

Ранее Telegram‑канал «Хоккейные сливки» сообщил, что 57‑летний канадский специалист покидает «Трактор» по семейным обстоятельствам.

— Да, в понедельник Гру сообщил руководству «Трактора», что покидает команду. Официальная формулировка — по семейным обстоятельствам. На самом же деле Бен просто перегорел. У него накопилось большое недовольство. Он не согласен со многими решениями в команде — в частности, что «Трактор» отпустил вратаря Зака Фукале и вместо него взял Криса Дригера. Команда играет так, что Гру понял: в этом сезоне он с ней ничего не добьется и далеко в плей‑офф зайти не сможет. Накопилось недовольство, которое в итоге выплеснулось в такое решение. Руководство «Трактора» сейчас в шоке. Контракт Гру действовал с прошлого сезона, не был никак изменен и улучшен, несмотря на то, что «Трактор» вышел в финал Кубка Гагарина. Новое соглашение не обсуждалось. Пока руководство «Трактора» не начало искать нового тренер. Возможно, после этой истории они вообще не захотят связываться с иностранцами. Хотя исполняющим обязанности пока остается помощник Гру — Рафаэль Рише, — сообщил «Матч ТВ» источник, близкий к ситуации.

«Трактор» идет на шестом месте в Восточной конференции, набрав 31 очко в 28 матчах. В последней встрече в воскресенье челябинцы уступили дома «Автомобилисту» со счетом 1:5.

