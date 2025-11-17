Рябыкина уволили из «Локомотива»

Рябыкин уволен из «Локомотива» – он помогал в штабе Хартли. Тренер сказал: «Причины не объяснили. Слухи о конфликте с хоккеистами – это ерунда»
Дмитрий Рябыкин, работавший в штабе главного тренера Боба Хартли в «Локомотиве», заявил, что покидает команду.
«Это произошло в понедельник, когда меня вызвали к президенту клуба Юрию Яковлеву. Там сообщили, что со мной прекращают трудовые отношения. Причины не объяснили, да и я сам не спрашивал. Зачем? Игра команды в большинстве – я за это отвечал, и это для меня было что‑то новое. Но работа шла, и мы старались изменить ситуацию. Слухи о том, что у меня возник конфликт с хоккеистами «Локомотива», – это ерунда. Ничего такого не было, и я не знаю, зачем это распространяют. Реакцию Боба Хартли на свое увольнение пока не знаю. Во вторник я уезжаю домой, в Москву. В планах дальше работать тренером в КХЛ», – сказал Дмитрий Рябыкин.
В этом сезоне «Локомотив» идет 21-м из 22 команд КХЛ по реализации большинства – 11,5%. Хуже только у «Лады» – 6,1%.
