Овечкин ответил, хочет ли сыграть с сыном за одну команду НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своём спортивном долголетии и заявил, что не готов продолжать карьеру до того момента, как его дети смогут сыграть с ним за одну команду. У хоккеиста двое сыновей: Сергей (2018 года рождения) и Илья (2020 года рождения). Оба мальчика увлекаются хоккеем, посещают матчи отца и поддерживают его на играх.

— Мне всё ещё нравится хоккей, моя страсть не угасает. Однажды ты можешь получить травмы, так что важно получать удовольствие от игры, пока есть такая возможность. Я бы хотел ещё поиграть за «Динамо». Может, провести парочку матчей. Посмотрим. Никогда не знаешь, как именно всё сложится. Мои дети уже сейчас хотят, чтобы я закончил карьеру.

— Как насчёт того, чтобы сыграть с сыном за одну команду? Правда, для этого тебе придётся повторить путь Яромира Ягра.

— Нет, такого со мной не будет. Сергею сейчас семь лет, на драфте его не выберут раньше, чем через 11 лет. Мне к тому моменту будет 51 год. Я не готов играть профессионально в возрасте за 50, — сказал Овечкин в подкасте Hockey Lifers.

40-летний Овечкин в текущем сезоне НХЛ набрал 14 (5+9) очков в 18 встречах регулярного чемпионата.