Плющев высказался по поводу тренерских отставок в КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о ситуации с отставками в КХЛ.

17 ноября в КХЛ произошло две тренерских перестановки: Алексей Кудашов был уволен из «Динамо», а канадец Бенуа Гру по собственному решению покинул «Трактор».

– Перед началом сезона говорил, что нас ждет немало тренерских отставок. И действительно – в последнее время случается одна за другой.

– Тяжело ли найти тренера в разгар сезона?

– Это очень непростая задача, которая лишний раз говорит о кризисе хоккейного тренерского цеха. К этому привела политика КХЛ и клубов.

Поощрялось большое количество иностранных специалистов, а по существу тем самым перекрывался кислород отечественным тренерам.

Что же касается работы иностранцев, то они считают, что достаточно перенести сюда менталитет из Северной Америки, и это сразу даст результат. Можно объяснять, что надо кушать, во сколько ложиться спать, режим – дело хорошее.

Но необходимо учитывать местный менталитет, чтобы успешно работать. В этом беда многих иностранных специалистов, – сказал Владимир Плющев.