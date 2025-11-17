Фетисов ответил, может ли Ротенберг стать тренером «Динамо»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился своим мнением о том, может ли Роман Ротенберг стать главным тренером московского «Динамо».

Роман Борисович – опытный тренер. Он работал уже несколько лет с элитной командой. Вполне возможно, что ему могут доверить команду, но самоназначение – вещь не очень хорошая. В «Динамо» есть, кому назначать и принимать решения» - сказал Фетисов.

16 ноября руководство «Динамо» уволила главного тренера команды Алексея Кудашова с его поста. Соглашение было расторгнуто по инициативе руководства клуба. В регулярном чемпионате КХЛ москвичи идут на пятом месте в турнирной таблице. До увольнения Кудашова «Динамо» добило 16 побед в 26 матчах и набрали 33 очка.

Под руководством Кудашова бело-голубые дошли до полуфинала Кубка Гагарина в прошлом сезоне, где уступили челябинскому «Трактору» со счётом 1-4 в серии плей-офф. Кудашов возглавлял «Динамо» с апреля 2021 года.