Гендиректор «Динамо» высказался о запрете плаката в поддержку Кудашова

Гендиректор «Динамо» о запрете плаката в поддержку Кудашова: «Регламентные вещи – баннер заранее согласовывают с КХЛ. Честь и хвала болельщикам, высказавшим свое мнение»
Генеральный директор «Динамо» Сергей Сушко высказался об инциденте перед игрой FONBET КХЛ со «Спартаком» (2:4).
Болельщикам бело-голубых не разрешили пронести на домашнюю арену баннер со словами поддержки уволенному главному тренеру Алексею Кудашову.
– Вы же понимали, что эта отставка – это непопулярное мнение? Болельщики в начале дерби со «Спартаком» скандировали фамилию уволенного тренера, а им даже запретили пронести баннер со словами благодарности Кудашову.
– Честь и хвала болельщикам, которые высказали свое мнение о четырех годах работы Алексея Николаевича.
– Почему тогда баннер запретили?
– Баннер заранее согласовывают с лигой. Вы же понимаете, что есть регламентные вещи, которые мы не можем обойти, – сказал Сушко.
