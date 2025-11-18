Россиянин поставил на матч КХЛ и выиграл более 2,8 миллиона рублей

Клиент букмекерской конторы (БК) поставил на матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между екатеринбургским «Автомобилистом» и челябинским «Трактором» и выиграл более 2,8 миллиона рублей. Об этом сообщает Sport24.

Россиянин сделал крупную live-ставку на индивидуальный тотал «Автомобилиста» больше 4,5 гола при счете 1:4 в начале третьего периода. Несмотря на то, что хозяева площадки играли в меньшинстве, гости сумели забить еще один гол^ отличился Стефан Да Коста. В итоге ставка в 1,5 миллиона рублей принесла выигрыш более 2,8 миллиона рублей.

«Автомобилист» обыграл «Трактор» и прервал серию из четырех поражений в КХЛ

Встреча завершилась победой «Автомобилиста» со счетом 5:1.

Ранее клиент букмекерской компании поставил 150 рублей на девять матчей НХЛ. Россиянин собрал экспресс с коэффициентом 20 000. Средний коэффициент каждого события составил 2.98, а самый высокий — 6.20.