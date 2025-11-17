Капитану «Салавата» разорвало ухо во время матча с «Локомотивом»

На матче регулярного чемпионата КХЛ капитану «Салавата Юлаева» Григорию Панину разорвало ухо шайбой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного тренера команды Виктора Козлова.

© пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

Инцидент произошел во втором периоде матча. Панин оказался на линии броска шайбы, которая впоследствии разорвала ему ухо. Кроме того, по словам Козлова, хоккеист получил небольшое сотрясение.

«Разорвано ухо. Ему зашили, он рвется в бой», — добавил он.

Тренер отметил, что Панина не пускают на лед, поскольку необходимо «быть аккуратными с его травмой».

Матч «Салавата Юлаева» против «Локомотива» завершился проигрышем уфимского клуба со счетом 4:3.