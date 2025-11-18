Александр Овечкин до трёх очков сократил отставание от Джо Сакика в истории НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (2:1), который прошёл в ночь с 17 на 18 ноября мск на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены». Благодаря этому занимающий 11-е место в списке бомбардиров НХЛ за всю историю капитан «столичных» сократил отставание от находящегося на 10-й строчке рейтинга Джо Сакика до трёх очков.

© Чемпионат.com

За карьеру в НХЛ на счету Овечкина после этого матча стало 1638 (903+735) очков. На счету Джо Сакика, который является следующей целью Александра, 1641 (625+1016) очко. Таким образом, отставание Овечкина от Сакика сократилось до трёх результативных действий.

Лучшим бомбардиром НХЛ всех времён является канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 2857 (894+1963) очков.