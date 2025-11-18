Губерниев предположил, кому доверят «Динамо»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в эфире «Матч ТВ» сказал, что Роман Ротенберг обладает всеми качествами, чтобы возглавить московский хоккейный клуб «Динамо».

В понедельник «Динамо» объявило о расторжении контракта с главным тренером Алексеем Кудашовым. Ротенберг летом текущего года покинул пост главного тренера петербургского СКА и вошел в совет директоров «бело‑голубых».

— Мне кажется, что назначение Романа Ротенберга главным тренером московского «Динамо» было бы сильным ходом. Не только с точки зрения медийной составляющей. Я очень верю в Роман Борисовича как тренера. Достаточно опытный уже специалист, набивший шишек, понимающий методически, что и как нужно делать, умеющий работать со звездами и сильными хоккеистами, обращающий внимание на молодежь. С моей точки зрения, Ротенберг справится, — сказал Губерниев в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

«Динамо» идет на пятом месте в Западной конференции, набрав 33 очка в 26 матчах.

