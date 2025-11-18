Капитан «Эдмонтона» упал на лед, попытавшись провести силовой прием

Макдэвид упал на лед в результате попытки хита против Тайсона Козака в матче с «Баффало». Капитан «Эдмонтона» ушел в раздевалку, но потом продолжил игру (0 очков и «минус 2»)
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид остался без очков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (1:5), завершив его с полезностью «минус 2».
В третьем периоде форвард «Ойлерс» попытался применить силовой прием против форварда «Сэйбрс» Тайсона Козака, в результате чего сам упал на лед.
Макдэвид ненадолго покинул площадку и ушел в раздевалку, но в итоге продолжил матч, сыграв 23:35.
С 30 (9+21) очками в 21 игре в сезоне Коннор занимает 2-е место в гонке бомбардиров лиги, уступая только Нэтану Маккиннону из «Колорадо» (33 очка в 19 играх, 14+19).
