«Торонто» добавил защитника в долгосрочный список травмированных

35-летний защитник Крис Танев был переведен «Торонто» в долгосрочный список травмированных (LTIR).

Он не играет со 2 ноября. В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» он столкнулся с форвардом «Флайерс» Матвеем Мичковым, после чего упал на лед и оставался лежать лицом вниз, пока медики оказывали ему помощь.

Позднее Танева выписали из больницы, но срок его восстановления не уточнялся.

В текущем сезоне защитник набрал 2 (0+2) очка при полезности «плюс 5» в 8 матчах чемпионата НХЛ.