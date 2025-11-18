Шведский игрок «Адмирала» рассказал о критике за выступление в России

Шведский нападающий владивостокского «Адмирала» Дмитрий Тимашов рассказал о критике на родине после своего перехода в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Его слова приводит «Чемпионат».

Хоккеист заявил, что столкнулся с недовольством и критикой в шведских СМИ. Тем не менее Тимашов признался, что не обращает внимания на публикации и равнодушен к негативным комментариям.

Отвечая на вопрос о перспективах вызова в сборную Швеции, спортсмен отметил, что в настоящий момент игроки КХЛ не приглашаются в национальную команду, поэтому об этом он даже не думает. Сейчас главная цель хоккеиста — закрепиться в российской лиге и показать высокий результат, после чего откроются новые возможности.

Тимашов родился на Украине, но вырос в Швеции. Он выступал за «Сочи» в 2024 году. Хоккеист подписал контракт с «Адмиралом» в августе 2025 года.