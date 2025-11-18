«Сибирь» рассталась с тренером по физподготовке. Клуб проиграл 13 матчей подряд и идет последним на Востоке
Тренер «Сибири» по физподготовке Алексей Войтюк покинул штаб команды.
«Мы благодарим Алексея Владимировича за работу и желаем удачи в карьере!» – сказано в сообщении пресс-службы новосибирского клуба.
«Сибирь» занимает последнее место в таблице Восточной конференции, набрав 17 очков за 27 матчей. Команда проиграла 13 матчей подряд в FONBET КХЛ.
Ислам Махачев: «В полусреднем весе UFC могу легко победить любого соперника. Почему вызвал Усмана? Пратес и Моралес – прогулка для него»
«Сибирь» рассталась с тренером по физподготовке. Клуб проиграл 13 матчей подряд и идет последним на Востоке
Челестини об отставках в РПЛ: «Мне жаль, успехов добиваются клубы, которые сохраняют терпение. Не считаю, что новый тренер поменяет что-то в «Спартаке»
Ислам Махачев: «В полусреднем весе UFC могу легко победить любого соперника. Почему вызвал Усмана? Пратес и Моралес – прогулка для него»
«Сибирь» рассталась с тренером по физподготовке. Клуб проиграл 13 матчей подряд и идет последним на Востоке
Челестини об отставках в РПЛ: «Мне жаль, успехов добиваются клубы, которые сохраняют терпение. Не считаю, что новый тренер поменяет что-то в «Спартаке»