Малкин оценил вероятность своего обмена из «Питтсбурга»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин оценил вероятность своего обмена из клуба. Действующий контракт россиянина с «Питтсбургом», в котором нападающий провёл всю свою карьеру в НХЛ, истекает после сезона-2025/2026.

