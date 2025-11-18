«Ак Барс» может расстаться с вратарем

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, в «Ак Барсе» склоняются к расставанию с вратарем Михаилом Бердиным.

Отмечается, что место второго голкипера в казанском клубе может занять 22-летний Максим Арефьев.

В текущем сезоне 27-летний Бердин провел 13 матчей и одержал 7 побед, отражая в среднем 89,6% бросков при коэффициенте надежности 2,56.