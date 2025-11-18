«Ак Барс» может расстаться с вратарем

«Ак Барс» может расстаться с Бердиным. У вратаря 89,6% сэйвов в 13 матчах сезона (Артур Хайруллин)
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, в «Ак Барсе» склоняются к расставанию с вратарем Михаилом Бердиным.
Отмечается, что место второго голкипера в казанском клубе может занять 22-летний Максим Арефьев.
В текущем сезоне 27-летний Бердин провел 13 матчей и одержал 7 побед, отражая в среднем 89,6% бросков при коэффициенте надежности 2,56.
