Рябыкин рассказал, как узнал об увольнении из «Локомотива»

Бывший тренер «Локомотива» Дмитрий Рябыкин рассказал, как он узнал о своём увольнении из ярославского клуба.

«Вызвали в кабинет к Юрию Яковлеву (президент «Локомотива» — Прим. «Чемпионата») и сказали, что принято решение о прекращении сотрудничества со мной», — сказал Рябыкин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву

Рябыкин вошёл в тренерский штаб «Локомотива» в июле, когда команду возглавил канадец Боб Хартли. Специалисты ранее работали вместе в омском «Авангарде», с которым завоевали Кубок Гагарина в сезоне-2020/2021. В марте 2024 года Рябыкин покинул пост главного тренера подмосковного «Витязя», который возглавлял с октября 2023 года.

