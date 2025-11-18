Фетисов назвал лучшего вратаря в истории российского хоккея

Олимпийский чемпион и экс-защитник сборной СССР Вячеслав Фетисов высказался о становлении вратаря «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского девятым в списке лучших вратарей НХЛ по количеству побед.

«Не хочу никого обидеть, но какое бы место он ни занял в этой статистической иерархии, он будет лучшим вратарём в истории российского хоккея», – сказал Фетисов.

По числу побед в НХЛ среди вратарей лидирует экс-игрок сборной Канады и «Нью-Джерси Дэвилз» Мартин Бродер (691). У Бобровского 438.

Бобровский с 2010 выступает в НХЛ. Дважды завоевал Кубок Стэнли.

Бродер – бывший одноклубник Фетисова по «Нью-Джерси».

Фетисов дважды брал золото на Олимпиаде. В НХЛ выступал за «Нью-Джерси Дэвилз» и «Детройт Ред Вингз».