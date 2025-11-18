Крикунов объяснил, почему Ротенберг должен встать во главе ХК «Динамо»

Крикунов о Ротенберге во главе ХК «Динамо»: «Болельщики его ждут – это будет абсолютно правильный шаг руководства. В Петербурге он сильно вырос как тренер»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов считает, что Романа Ротенберга стоит назначить главным тренером московского «Динамо». Ранее бело-голубые отправили в отставку Алексея Кудашова.
«Если в итоге так произойдет – это будет абсолютно правильный шаг со стороны руководства клуба. Но, я думаю, Роман сейчас сосредоточен совсем на другом и не собирается вставать на мостик в этом сезоне. Но, как мне кажется, болельщики [«Динамо»] его уже ждут. Он способен встряхнуть команду сверху донизу и попутно сделать много полезных вещей для клуба. За годы работы в Санкт-Петербурге Ротенберг сильно вырос как тренер», – сказал Крикунов.
