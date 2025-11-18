Нападающий «Авангарда» назвал лучшие качества тренера команды

Форвард «Авангарда» Эндрю Потуральски в интервью «Матч ТВ» назвал дух соперничества лучшим качеством главного тренера команды Ги Буше.

В воскресенье омский клуб в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Торпедо» со счетом 6:2. Канадец Буше возглавил «Авангард» в конце 2024 года.

— Какие лучшие качества можете выделить у своего главного тренера?

— Я бы сказал про его дух соперничества. Он хочет победить, как и все остальные в команде. Он эмоциональный, горит игрой. И это то, что ты хочешь видеть от тренера, который хочет побеждать, — сказал Потуральски «Матч ТВ».

«Авангард» набрал 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. У Потуральски 26 очков в 26 играх (10+16).

