Игрок раскрыл, как Ларионов участвует в тренировках СКА

Нападающий СКА Никита Дишковский в интервью корреспонденту «Спорт День за Днем» Алексею МИХАЙЛОВУ рассказал о степени вовлеченности главного тренера петербургской команды Игоря Ларионова в тренировочный процесс армейцев.

– В прошлом Ларионов был великим нападающим. Он сам показывает какие-то упражнения на тренировках?

– Да, может. Бывает, подключается к упражнениям. Например, исполнит передачу через три клюшки. Непонятно, как они доходят, но они доходят всегда почему-то. Бывают упражнения, где нужно оттолкнуться от него, открыться.

– И он прям активно участвует в процессе, как игрок?

– Да. Принимает, отдает.

Как игрок Ларионов выиграл три Кубка Стэнли, четыре раза становился чемпионом мира и дважды брал «золото» Олимпийских игр.