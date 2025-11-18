«Трактору» посоветовали тренера на замену Гру

Бывший нападающий сборной России по хоккею Евгений Артюхин посоветовал «Трактору» пригласить на пост главного тренера Алексея Кудашова.

© ХК "Трактор"

В понедельник московское «Динамо» объявило о расторжении контракта с главным тренером Кудашовым. В этот же день Бенуа Гру ушел из «Трактора» из‑за моральной и физической усталости.

— Как оцениваете решение Гру покинуть «Трактор»?

— Считаю, что в середине сезона так поступать неправильно. Если он перегорел, то решение нужно было принимать раньше. Но если он действительно перегорел, возможно, лучше уйти и дать возможность продолжить работу другим специалистам. Всё‑таки «Трактор» — хорошая команда, состав есть, можно играть. Судить можно по‑разному, может, у него есть семейные обстоятельства, поэтому не хочется сильно его критиковать. Нужно знать ситуацию изнутри. А возможно, Бен так и не привык к нашему быту и менталитету. Думал, что всё наладится, а время шло и ничего не менялось, и вот настал тот момент. Надо разбираться. К руководству тоже могут быть вопросы.

— Можно ли назвать Гру одним из самых сильных тренеров в КХЛ, всё‑таки в первый же сезон он вывел команду в финал Кубка Гагарина? И насколько ощутима его потеря для «Трактора»?

— Он с первого года себя зарекомендовал, показал результат и дал понять, что он непростой тренер со своим пониманием хоккея. Конечно, для «Трактора» это большая потеря. Есть мало хороших тренеров, у нас одни и те же тренеры ходят по разным командам, а новых специалистов практически нет. Но думаю, если «Трактор» будет расторопным, у них будет время предложить работу одному тренеру, который сейчас из «Динамо» освободился. Конечно, уход Гру — потеря для команды. У нового тренера уйдет время на построение команды.

— «Трактор» стоит вычеркивать из претендентов на Кубок Гагарина в этом сезоне?

— Абсолютно нет. Нужно найти нормального тренера, и я бы поискал на рынке вратаря. Дригер пока не играет так, как на него рассчитывали. Да, он классный вратарь, но бывают матчи, когда из‑за его ошибок команда пропускает голы после бросков, которые вратарь должен ловить, — сказал Артюхин «Матч ТВ».

«Трактор» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 31 очко. Во вторник челябинская команда проводит домашний матч Фонбет Чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга», уступая 1:2 после первого периода.

Прямые трансляции матчей Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.