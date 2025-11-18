Дубль Денежкина помог «Автомобилисту» обыграть «Нефтехимик» в домашнем матче

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Автомобилистом» и нижнекамским «Нефтехимиком». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

Дублем в составе «Автомобилиста» отметился нападающий Максим Денежкин. Ещё по голу за екатеринбургскую команду забили Ярослав Бусыгин, Артём Каштанов, Брукс Мэйсек и Рид Буше. За нижнекамский «Нефтехимик» шайбы забросили Герман Точилкин, Евгений Митякин и Максим Федотов.

Таким образом, «Автомобилист» во второй раз в сезоне обыграл «Нефтехимик». Сезонная серия между командами завершилась вничью 2-2.