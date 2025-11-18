«Авангард» всухую обыграл «Ладу» в матче КХЛ

Омский «Авангард» одержал победу над тольяттинской «Ладой» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Встреча в Тольятти завершилась со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Авторами голов стали Эндрю Потуральски, Михаил Котляревский и Дмитрий Рашевский. Ворота в неприкосновенности сохранил Андрей Мишуров.

«Авангард» продлил победную серию до трех матчей и с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, «Лада» (21 очко) расположилась на 10‑й строчке на Западе.

В следующем матче омский клуб на выезде сыграет с казахстанским «Барысом», «Лада» в гостях встретится с череповецкой «Северсталью». Оба матча пройдут 23 ноября.

Прямые трансляции матчей Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на «Матч ТВ» и каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Лада» (Тольятти) — «Авангард» (Омск) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)