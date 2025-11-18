«Адмирал» по буллитам обыграл «Торпедо» в матче КХЛ

Владивостокский «Адмирал» одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

© КХЛ

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0). В составе «Торпедо» шайбу забросил Василий Атанасов. У «Адмирала» отличился Кайл Олсон. Победу гостям в серии буллитов принес Игорь Гераськин.

«Адмирал» продлил победную серию до трех матчей и с 24 очками занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, автозаводцы (39) располагаются на второй строчке на Западе.

В следующем матче «Адмирал» сыграет с «Северсталью» в Череповце, «Торпедо» примет московский «Спартак». Оба матча пройдут в четверг.

Прямые трансляции матчей КХЛ смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Атанасов, 36:05 (бол.). — Олсон, 2:53.

Победный буллит: Гераськин