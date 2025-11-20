Шайбу минского «Динамо» в ворота ЦСКА отменили после двух видеопросмотров

В эти минуты в Минске (Беларусь) проходит матч Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимает ЦСКА. Идёт второй период, счёт 3:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

В начале второго периода хозяева забросили шайбу в ворота армейского клуба. Судьи зачитали гол только после видеопросмотра, убедившись что шайба пересекла линию ворот. Однако тренерский штаб ЦСКА взял запрос на помеху вратарю во время гола. Судьи второй раз изучили видео и взятие ворот отменили.

