Кучеров установил историческое достижение в НХЛ

Российский нападающий «Тампа Бэй-Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на третье место в списке лучших снайперов в истории клуба. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин отличился в победном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Джерси Дэвилз» (5:1), который прошел в ночь на 19 ноября. Шайба стала его 366-й в карьере в НХЛ и позволила ему выйти на чистое третье место по этому показателю в истории клуба.

Выше Кучерова в рейтинге находятся канадские нападающие Венсан Лекавалье (383 шайбы) и Стивен Стэмкос (555). В текущем сезоне Кучеров набрал 18 очков, из которых 9 приходятся на голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Кучерова назвали лучшим крайним нападающим мира. По итогам прошедшего сезона хоккеист стал обладателем двух престижных индивидуальных наград.