Нападающего «Сибири» отправили в ВХЛ

Нападающий «Сибири» Владимир Бутузов не был выбран другими клубами КХЛ из списка отказов, сообщает пресс-служба новосибирского клуба. Согласно процедуре КХЛ, форвард командирован в клуб ВХЛ – «Динамо-Алтай».

В клубе ВХЛ игрок сможет получить игровую практику, которая поможет ему сохранить форму и подготовиться к возвращению в основной состав.

На счету 31-летнего Бутузова 25 матчей в текущем сезоне, где форвард отметился одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей. Всего Владимир провёл в КХЛ 649 игр, в которых забил 113 голов и сделал 132 паса. За «Сибирь» нападающий сыграл 379 матчей, где набрал 241 (68+173) очко.