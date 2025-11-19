Нападающий «Динамо» высказался об отставке Кудашова

Нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт заявил, что команда была обескуражена внезапным увольнением Алексея Кудашова с поста главного тренера.

— Алексей Кудашов покинул пост главного тренера. Поменялось ли что-то в связи с его уходом?

— Не думаю, но это немного застало нас врасплох. Жизнь продолжается. Нам очень нравилось работать под его руководством. Однако таков спорт, надо показывать лучшую игру с новым тренером.

— Разговаривали после ухода? Наставлял ли он вас?

— Не особо, виделись перед его уходом, он пожелал удачи. Возможно, удастся увидеться с ним в будущем, — сказал Пакетт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.