Кудашов обратился к болельщикам «Динамо»: «У нас одна жизнь и одна команда. Я до глубины души тронут поддержкой – вы самые лучшие. Может, еще поработаем вместе»
Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов обратился к болельщикам клуба.
Во время вчерашнего матча FONBET КХЛ со «Спартаком» (2:4) фанаты скандировали его фамилию и хотели пронести баннер в поддержку уволенного специалиста.
«Дорогие болельщики. Я до глубины души тронут той поддержкой, которую вы мне оказали, той высокой оценкой, которую вы поставили моей работе. Мы с вами проделали очень большой путь в формировании команды, и полные трибуны – результат того, что мы с вами сделали. Мне очень жаль, что я не смогу вместе с вами довести эту команду до конца, но я верю в хоккеистов, верю в этих парней. Я уверен, что вы их поддержите. И кто знает, может, мы еще поработаем вместе. Вы самые лучшие болельщики, ведь у нас одна жизнь и одна команда», – сказал Кудашов.
