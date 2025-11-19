Дзюба посетил домашний матч «Лады» в КХЛ

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба посетил домашний матч «Лады» в Континентальной хоккейной лиге с «Авангардом» (0:3). На данный момент футболист восстанавливается от травмы. Дзюбе подарили клубую джерси тольяттинского хоккейного клуба.

«Плюс один опытный бомбардир в нашей команде. Были рады видеть нападающего «Акрона» Артёма Дзюбу на «Лада-Арене» — говорится в сообщении пресс-службы тольяттинского хоккейного клуба.

В нынешнем сезоне Дзюба провёл 13 матчей в рамках Мир РПЛ, забил четыре гола и сделал три результативные передачи. Действующий контракт 37-летнего нападающего с тольяттинским клубом рассчитан до конца июня 2026 года.