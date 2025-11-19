КХЛ оштрафовала нападающего «Динамо» за симуляцию в игре со «Спартаком»

32-летнего нападающего «Динамо» Седрика Пакетта оштрафовали за симуляцию в матче FONBET КХЛ со «Спартаком» (2:4).

Инцидент произошел в первом периоде. Форвард притворился, что получил удар клюшкой по лицу. Судьи сначала удалили Кристиана Яроша, но затем отменили решение после видеоповтора.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на игрока наказание по п.1.40. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Симуляция), подвергнуть денежному штрафу», – сказано в сообщении КХЛ.

