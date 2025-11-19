Генменеджер «Авангарда» прокомментировал снижение зарплаты у нападающего

Сопин о снижении зарплаты Якупова: «Конвертов в «Авангарде» нет. Мы были расстроены, что он долгое время травмирован, и честно объяснили ситуацию»
Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин прокомментировал снижение зарплаты у Наиля Якупова. Форвард переподписал действующий контракт по ходу сезона.
– Сокращение зарплаты Наиля Якупова выглядело странно. Может, вы ему в конверте доплатили?
– У нас, к сожалению или к счастью, конвертов нет. Мы сели с Наилем, поговорили. Мы были расстроены, что он долгое время травмирован, а у нас как раз не хватает людей, которые могут выйти и помочь команде. Честно объяснили ситуацию и попросили помочь клубу качественно усилиться.
– Но зачем это Якупову? Тут и появляются подозрения. Почему игрок должен соглашаться на уменьшение зарплаты? Сокращайте себе зарплату.
– Тогда это может закончиться потенциальным обменом. Иногда хоккеисты так принимают решения, чтобы остаться. Писали, что зарплата сократилась в пять или семь раз. Но такого не было. По сезону она не настолько сильно сократилась, как писали люди.
– А на сколько она реально сократилась?
– Порядка 10 миллионов.
– Минус 10 миллионов?
– Да.
– Это тяжелые разговоры с хоккеистами?
– Конечно. Никто не хочет просто так отдавать деньги, – сказал Сопин.
