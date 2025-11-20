Главный тренер «Локомотива» решил уйти в отставку

Хартли покинет «Локомотив» до нового года. Тренер сообщил руководству о своем решении («Хоккей без зрителей»)
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли решил уйти в отставку.
Канадский специалист уведомил руководство ярославского клуба, что покинет свой пост до Нового года, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей». За это время клуб должен найти нового главного тренера.
Отмечается, что на решение Хартли повлияло увольнение Дмитрия Рябыкина, входившего в тренерский штаб.
