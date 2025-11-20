Главный тренер «Локомотива» решил уйти в отставку

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли решил уйти в отставку.

Канадский специалист уведомил руководство ярославского клуба, что покинет свой пост до Нового года, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей». За это время клуб должен найти нового главного тренера.

Отмечается, что на решение Хартли повлияло увольнение Дмитрия Рябыкина, входившего в тренерский штаб.