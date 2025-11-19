«Сочи» дома победил «Салават Юлаев», Хафизов набрал два очка

В Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК «Сочи» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На второй минуте первого периода Тимур Хафизов с передач Кэмерона Ли и Уилла Биттена открыл счёт во встрече. На 12-й минуте периода Девин Броссо с передач Шелдона Ремпала и Джека Родевальда восстановил равенство в счёте. На 14-й минуте третьего периода Макс Эллис вывел «Сочи» вперёд и, как оказалось, принёс хозяевам победу.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сочи» встретится с «Сибирью» дома 22 ноября. «Салават Юлаев» 21 ноября сыграет в Астане с местным «Барысом».