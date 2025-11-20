Юров и Капризов помогли «Миннесоте» обыграть «Каролину»

«Миннесота» добилась домашней победы над «Каролиной» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе «Уайлд» отличились Брок Фабер, Мэтт Болди и Матс Цукарелло. Две голевых передачи отдал российский нападающий Данила Юров, еще один результативный пас на счету Кирилла Капризова. Для Капризова это 24‑е (11+13) набранное очко в сезоне в 21 матче.

У «Каролины» дубль оформил Джексон Блейк, также забил Себастиан Ахо, голевая передача у россиянина Андрея Свечникова.

В серии буллитов свою попытку реализовал Болди и принес победу «Миннесоте». Капризов и Свечников свои броски не забили.

«Каролина» более чем вдвое превзошла «Миннесоту» по броскам в створ ворот в основное время и овертайме — 45:19.

«Миннесота» одержала седьмую победу в десяти последних встречах, с 24 очками команда занимает 8‑е место в Западной конференции. «Каролина» (28) лидирует на Востоке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — «Каролина Харрикейнз» (Роли) — 4:3 Б (2:0, 0:1, 1:2, 1:0)

Голы: Фабер, 1:54. Болди, 11:46 (мен.). Цукарелло, 40:15. — Блейк, 34:03, 58:54. Ахо, 46:34.

Победный буллит: Болди