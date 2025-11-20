Игрок НХЛ перенес операцию на лице

Американский защитник «Бостон Брюинз» Чарли Макэвой перенес операцию на лице после травмы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейного лиги (НХЛ) с «Монреаль Канадиенс». Об этом сообщается на сайте лиги.

Матч прошел в ночь на воскресенье, 16 ноября, и завершился со счетом 3:2 в пользу бостонцев. Макэвой получил удар по лицу шайбой, после чего был доставлен в больницу.

По словам тренера «Бостон Брюинз» Марко Штурма, сейчас спортсмен в порядке.

«Сейчас он восстанавливается дома, и мы по-прежнему не знаем, на какое время он выбыл», — заявил он.

27-летний Макэвой играет за бостонскую команду с 2019 года. В текущем регулярном чемпионате НХЛ он сыграл за клуб 19 матчей и набрал 14 очков за результативные передачи.