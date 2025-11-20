«Сибирь» наняла нового тренера

Штаб «Сибири» пополнил новый тренер по физической подготовке
Хоккейный клуб «Сибирь» пополнил новый тренер по физической подготовке Леонид Дмитриченко. Ранее клуб покинул тренер по физической подготовке Алексей Войтюк.
Дмитриченко имеет большой опыт работы в КХЛ: в качестве тренера по ОФП он работал в «Витязе» (2012-2018), ХК «Сочи» (2018-2020), «Динамо» Москва (2020/2021), «Динамо» Рига (2021/2022), «Металлурге» (2022-2023), «Спартаке» (2023-2025). Является серебряным призёром чемпионата России и серебряным призёром чемпионата КХЛ. Мастер спорта по лёгкой атлетике.
«Сибирь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 27 матчей, в которых набрала 17 очков, клуб занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.