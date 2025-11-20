«Сибирь» наняла нового тренера

Хоккейный клуб «Сибирь» пополнил новый тренер по физической подготовке Леонид Дмитриченко. Ранее клуб покинул тренер по физической подготовке Алексей Войтюк.

Дмитриченко имеет большой опыт работы в КХЛ: в качестве тренера по ОФП он работал в «Витязе» (2012-2018), ХК «Сочи» (2018-2020), «Динамо» Москва (2020/2021), «Динамо» Рига (2021/2022), «Металлурге» (2022-2023), «Спартаке» (2023-2025). Является серебряным призёром чемпионата России и серебряным призёром чемпионата КХЛ. Мастер спорта по лёгкой атлетике.

«Сибирь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 27 матчей, в которых набрала 17 очков, клуб занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.