Защитник ХК «Динамо» внесен в список травмированных

Защитник московского «Динамо» Кирилл Готовец внесен в список травмированных игроков до конца сезона, сообщает пресс‑служба клуба КХЛ.

Готовец получил повреждение в гостевом матче против казанского «Ак Барса» (4:5) 13 ноября.

Сообщается, что во время дополнительных медицинских обследований у Готовца выявили серьезную травму верхней части тела. Игрок внесен в список травмированных до 31 мая 2026 года.

«Динамо» занимает 5‑е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 33 очка. В ближайшем матче «бело‑голубые» 20 ноября примут «Сибирь» из Новосибирска.

