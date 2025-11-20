Нападающий СКА объяснил, почему не тратит деньги на невесту

Нападающий СКА Дишковский: Моя невеста сама зарабатывает, она тратит свои деньги на себя
Нападающий СКА Никита Дишковский в интервью корреспонденту «Спорт День за Днем» Алексею МИХАЙЛОВУ рассказал о своих финансовых тратах на жизнь.
– В основном твои траты – это накопить на отдых и, условно, поесть с девушкой в ресторане?
– Ну да. Мне еще нужно накопить на свадьбу – она будет летом. Сейчас мы живем вдвоем с невестой.
– Вместе снимаете квартиру?
– Да. Она сама зарабатывает. Свои деньги она на себя тратит, я свои – на себя.
– Получается, раздельный бюджет?
– Ну а для чего она тогда зарабатывает?
– Логично. Но все равно, наверное, есть какой-то «семейный бюджет»? На ту же свадьбу.
– Да. Понятно, я зарабатываю чуть больше, чем она, но она тоже старается отложить, тоже принимает активное участие. Гораздо проще так.
В нынешнем сезоне 22-летний Дишковский набрал 12 (5+7) очков в 25 матчах. Это его дебютный сезон в КХЛ.