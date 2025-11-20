Хоккеистов обязали носить защиту для шеи на ОИ

В Международной федерации хоккея подтвердили, что ношение защиты для шеи будет обязательным на Олимпиаде-2026.

Поводом для введения дополнительного элемента экипировки стал инцидент с бывшим форвардом «Питтсбурга» Адамом Джонсоном., погибшим в результате удара лезвием конька по горлу в матче британской лиги в 2023-м году. В том же году ИИХФ обязала хоккеистов надевать защиту для шеи на своих турнирах.

«Мы можем подтвердить, что защита для шеи будет обязательной в соответствии с правилами ИИХФ», – сообщили в пресс-службе федерации.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане с 6 по 22 февраля.