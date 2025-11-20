Нападающий «Эдмонтона» вошел в топ-100 снайперов в истории НХЛ

В ночь с 19 на 20 ноября мск на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 7:4. Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль отметился заброшенной шайбой и вошёл в топ-100 снайперов в истории Национальной хоккейной лиги.

Всего в регулярных чемпионатах НХЛ на счету Драйзайтля стало 413 голов, на данный момент он занимает 98-е место в списке лучших снайперов в истории лиги. Такое же количество шайб у Гэрри Анжера, Джона Маклина и Фила Кессела. Строчкой выше, на 97-м месте, расположился Тони Амонте, забросивший 416 шайб.

Результативная передача стала 569-й для немецкого форварда в 812 матчах, за счёт чего он разделил с Яри Курри (569 передач за 754 игры) четвёртое место по этому показателю в истории «Ойлерз». На третьей позиции идёт Марк Мессье (642 передачи за 851 матч), на второй – Коннор Макдэвид (744 передачи в 734 матчах), на первой – Уэйн Гретцки (1086 передач за 696 матчей).