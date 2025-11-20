Рыбин о возможном возвращении Гру в КХЛ: «Вряд ли это допустимо, бросать команду не очень честно. Мы слишком много заботимся об иностранных тренерах, нужно развивать своих наставников»

Sports.ru

Бывший нападающий Максим Рыбин оценил шансы на возвращение Бенуа Гру в КХЛ.

Экс-нападающий Рыбин оценил шансы на возвращение Гру в КХЛ
© Sports.ru

Ранее тренер «Трактора» покинул клуб по собственному желанию: «Больше не вижу себя тем, кто должен возглавлять команду. Чувствую себя чрезвычайно уставшим – морально и физически».

– Учитывая, что «Трактор» был первым для Гру в КХЛ, как оцениваете его шансы на возможное возвращение в лигу?

– Я еще в том году говорил: либо он сильно провалится, либо сильно выстрелит. Немножко ошибся. Да, в том году он выстрелил, но в этом – он абсолютно провалился для этой команды. Возвращение его? Думаю, что давайте мы будем уважать нашу лигу. Уважать ее с теми людьми, с которыми работаем. Вряд ли допустимо, что он куда-то еще приедет [в КХЛ]. Это получается, он где-то сейчас отдохнет и скажет, что готов приехать? Так не работает.

Мы слишком много заботимся об иностранных тренерах. Нужно развивать своих наставников. Нужно давать шанс новым именам и тем, кто сейчас работает. А то получается, что иностранцы пришли, заработали деньги и уехали. Для меня это неправильно. Бросить команду, когда она пусть и не в неплохом в целом состоянии, – все равно это не очень честно, – сказал Рыбин.

Главное сейчас
Sports.ru: главные новости
Главное сейчас
Sports.ru: главные новости