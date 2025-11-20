Российский хоккеист рассказал о преимуществах отпуска за рубежом

Российский хоккеист СКА Никита Дишковский назвал преимущества отпуска за рубежом. Его слова в четверг, 20 ноября, приводит «Спорт день за днем».

«Я люблю больше отдыхать за границей, потому что хочется увидеть разные места. Я был в Таиланде недавно», — рассказал игрок.

Он отметил, что ему понравилось то, что в Таиланде он не был привязан к определенному месту и мог свободно передвигаться по острову, на котором отдыхал.

При этом Дишковский признался, что хотел бы путешествовать и по России, например посетить Алтай. Спортсмен посетовал, что для этого у него не хватает времени, его отпуск составляет 10 дней.

22-летний Дишковский выступает за основной состав СКА с 2025 года. В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги нападающий принял участие в 25 матчах, в которых забросил 5 шайб и отдал 7 результативных передач.