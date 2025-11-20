Нападающие «Эдмонтона» повторили достижение Овечкина и Бекстрема в НХЛ

Нападающие «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид организовали два гола в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (4:7) и стали шестой парой партнёров в истории НХЛ, которые отличились в 500 голах одновременно.

Они присоединились к Уэйну Гретцки и Яри Курри (764), Даниэлю и Хенрику Седину (745), Майку Босси и Брайану Троттье (622), Алексу Дельвеккьо и Горди Хоу (560), а также Никласу Бекстрёму и Александру Овечкину (502).

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль отметился заброшенной шайбой и вошёл в топ-100 снайперов в истории Национальной хоккейной лиги. На счету немецкого форварда стало 413 голов, на данный момент он занимает 98-е место в списке лучших снайперов в истории лиги.