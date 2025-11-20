Защитник Минтюков запросил обмен из «Анахайма»

Российский защитник «Анахайм Дакс» Павел Минтюков запросил обмен из клуба, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман из Sportsnet. Россиянин провёл последние два матча в запасе.

На левом фланге обороны россиянин проиграл конкуренцию Джексону Лакомбу и Олену Целлвегеру. Вместо Минтюкова в состав подняли Иэна Мура, отлично проведшего тренировочный лагерь. В текущем сезоне на счету Минтюкова три передачи в 18 матчах.

21-летний хоккеист провёл 68 матчей в минувшем сезоне и набрал 19 (5+14) очков при показателе полезности «-4» и среднем игровом времени 17.36. Всего в НХЛ Минтюков принял участие в 149 играх и заработал 50 (9+40) очков. «Анахайм» выбрал воспитанника ЦСКА на драфте Национальной хоккейной лиги в 2022 году в первом раунде под общим 10-м номером.