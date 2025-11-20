Нападающий «Адмирала» высказался о России

Форвард «Адмирала» Тимашов о критике в Швеции: не слежу за прессой.

Нападающий «Адмирала» Дмитрий Тимашов заявил, что не обращает внимания на критику в Швеции за выступления в КХЛ.

– Вы сказали, что одной из причин подписать контракт в КХЛ было желание чаще видеться с отцом. Выходит, вам его не хватало ранее?

– Мы всегда общались, просто, пока идет сезон, а ты играешь в Швейцарии или Швеции, постоянно там игры, не успеваешь прилететь в Россию, приехать к нему. И он не может, у него работа. В общем, тяжело встретиться.

Летом обычно дается два-три месяца на отдых, когда пытаешься восстановиться, потом натренироваться на следующий сезон, тяжело видеться. А сейчас я здесь, можем пообщаться, помочь в семейных делах.

– Когда в прошлом году перешли в «Сочи», понимали реалии жизни в современной России? Что вас удивило?

– Я был в России и ранее, первый класс окончил в школе в Калуге. Поэтому представлял себе страну, ощущения были скорее такие, что вернулся домой.

– Страхов не было? Времена непростые.

– Все все понимают, но я об этом даже не думал. Знал, что еду играть в хоккей, у меня здесь папа живет, две сестры и два брата. Хотелось оказаться ближе к семье, всю жизнь их не видел, тяжело быть на расстоянии.

– Других игроков из Швеции критиковали за игру в КХЛ. Вы сталкивались с этим?

– Конечно, когда подписывался сначала с «Сочи», а потом – с Владивостоком, были критика, недовольство. В шведских новостях что-то писали. Но я не особо читаю, не слежу за прессой. Мне все равно, – сказал Тимашов.