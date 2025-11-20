Агент Панарина опроверг слухи о возвращении в Россию

Агент форварда «Рейнджерса» Артемия Панарина Александр Черных прокомментировал слухи насчет возвращения хоккеиста в КХЛ.

© x.com/NYRangers

«Я не в курсе подобных разговоров. Ни разу с ним об этом (возвращении в КХЛ) не разговаривал», — заявил Черных.

Сегодня, 20 ноября, олимпийский чемпион Алексей Ковалев заявил, что слышал о желании Панарина вернуться в КХЛ.

Артемий Панарин выступает за «Нью-Йорк Рейнджерс» с 2019 года, когда подписал семилетний контракт на сумму 81,5 миллиона долларов — один из крупнейших в истории клуба. С тех пор россиянин является лидером команды по очкам, регулярно входит в число лучших ассистентов НХЛ и неоднократно приглашался на Матч всех звёзд.

Ранее в карьере он выступал за «Чикаго Блэкхокс» и «Коламбус Блю Джекетс», а в 2016 году стал обладателем Приза Колдера — награды лучшему новичку сезона.

В КХЛ Панарин выступал за "Витязь", "Ак Барс" и СКА. Хотя Панарин - воспитанник челябинского хоккея, за "Трактор" он никогда не играл.