Собака искусала амуницию хоккеиста перед матчем КХЛ в Минске

МИНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Милицейская собака после церемонии символического вбрасывания перед матчем Фонбет - Континентальной хоккейной лиги между минским "Динамо" и московским ЦСКА в столице Белоруссии искусала перчатку капитана минчан Андрея Стася.

Символическое вбрасывание перед игрой произвели инспектор-кинолог департамента охраны МВД лейтенант милиции Елизавета Горбачева и служебная собака Минского городского управления департамента охраны МВД Спайк. После церемонии Спайк вцепился в перчатку Стася.

Идет второй период матча, счет 2:0 в пользу "Динамо".